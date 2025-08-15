Des produits qu’on gagne à connaître!

C'est le coeur de l'été, moment idéal pour parler des légumes de saison au Québec, notamment le maïs, les tomates cerises, le romanesco et les aubergines.

Bob le Chef a été invité pour en discuter. Il partage des conseils culinaires (dégorger l’aubergine, cuisson du maïs, légumes grillés, marinade pour tofu) et souligne l’importance des produits locaux, des marchés publics et de la fierté gastronomique québécoise.

La discussion est ouverte avec les auditeurs: quels sont vos légumes préférés et... détestés?

Écoutez la séance culinaire avec Bob le Chef, vendredi, au micro de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.