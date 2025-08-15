 Aller au contenu
Société
Des produits qu’on gagne à connaître!

Légumes de saison: «C'est local et c'est le temps d'en profiter» -Bob le Chef

par 98.5

0:00
16:24

Entendu dans

Radio textos

le 15 août 2025 12:09

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Légumes de saison: «C'est local et c'est le temps d'en profiter» -Bob le Chef
Des légumes de saison au Québec sur un étal de marché. / arinahabich/ Adobe Stock

C'est le coeur de l'été, moment idéal pour parler des légumes de saison au Québec, notamment le maïs, les tomates cerises, le romanesco et les aubergines.

Bob le Chef a été invité pour en discuter. Il partage des conseils culinaires (dégorger l’aubergine, cuisson du maïs, légumes grillés, marinade pour tofu) et souligne l’importance des produits locaux, des marchés publics et de la fierté gastronomique québécoise. 

La discussion est ouverte avec les auditeurs: quels sont vos légumes préférés et... détestés?

Écoutez la séance culinaire avec Bob le Chef, vendredi, au micro de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

