L'Alliance de Montréal s'est inclinée face aux Shooting Stars de Scarborough, jeudi soir, dans le cadre des séries éliminatoires de la Ligue Élite de Basketball du Canada.
Autres sujets abordés
- Auger-Aliassmi se fait malmener par Jannik Sinner;
- Scherzer et Guerrero fils permettent aux Blues Jays de l'emporter;
- Le Québécois Édouard Julien, qui joue pour les Twins, réalise un exploit face à Tarik Skubal;
- Le Championnat BMW de golf.