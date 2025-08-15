 Aller au contenu
Séries éliminatoires: c'est déjà la fin pour l'Alliance de Montréal

le 15 août 2025 09:09

Le chroniqueur Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'Alliance de Montréal s'est inclinée face aux Shooting Stars de Scarborough, jeudi soir, dans le cadre des séries éliminatoires de la Ligue Élite de Basketball du Canada.

  • Auger-Aliassmi se fait malmener par Jannik Sinner;
  • Scherzer et Guerrero fils permettent aux Blues Jays de l'emporter;
  • Le Québécois Édouard Julien, qui joue pour les Twins, réalise un exploit face à Tarik Skubal;
  • Le Championnat BMW de golf.
