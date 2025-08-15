Le Québécois est avec sa famille

Les potentielles annulations de vols d’Air Canada représentent un véritable casse-tête pour de nombreux Québécois qui souhaitent rentrer au pays.

C’est le cas de François Robert qui ne sait toujours pas s’il pourra rentrer de Belgique samedi avec sa femme, ses deux enfants et sa mère.

Air Canada prévoit annuler tous ses vols dès samedi matin, à cause du conflit de travail qui l’oppose à ses 10 000 agents de bord, qui déclencheront une grève dès la nuit prochaine.

Une situation qui affecterait 130 000 clients par jour chez Air Canada.

Écoutez le voyageur François Robert ainsi que le porte-parole du transporteur aérien Christophe Hennebelle faire le point, vendredi matin, au micro de Patrick Lagacé.