Le Québécois est avec sa famille

Les potentielles annulations de vols d’Air Canada représentent un véritable casse-tête pour de nombreux Québécois qui souhaitent rentrer au pays.
C’est le cas de François Robert qui ne sait toujours pas s’il pourra rentrer de Belgique samedi avec sa femme, ses deux enfants et sa mère.
Air Canada prévoit annuler tous ses vols dès samedi matin, à cause du conflit de travail qui l’oppose à ses 10 000 agents de bord, qui déclencheront une grève dès la nuit prochaine.
Une situation qui affecterait 130 000 clients par jour chez Air Canada.
Écoutez le voyageur François Robert ainsi que le porte-parole du transporteur aérien Christophe Hennebelle faire le point, vendredi matin, au micro de Patrick Lagacé.
«Chaque jour, les prix augmentent. Mais là, le problème, c'est que les vols de dimanche, il n'y en a plus chez Air France. Samedi, dimanche, lundi, non plus. Même chose pour Transat. On est rendu à mercredi puis ça commence à ressembler à quelque chose qui tourne autour de 15 000$, on est est même dans du 20 000$.»
«On cherche toutes les solutions. On a fait une offre qui est très importante, qui est toujours sur la table aujourd'hui, on a proposé un arbitrage qui est aussi une solution qui pourrait se faire de manière consensuelle entre les deux parties. Et l'intervention du fédéral est une possibilité également parce que, effectivement, il faut protéger les plans de voyage des clients.»