Grève imminente des agents de bord

Le conflit qui se dessine chez Air Canada affecte des dizaines de milliers de passagers qui se retrouvent coincés et qui risquent de perdre beaucoup d’argent!

À moins de 24 heures d'une possible grève et d'un lock-out dans l'entreprise, 500 vols ont été annulés par le transporteur aérien vendredi.

Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic qui parle de la situation avec l'animateur Patrick Lagacé, vendredi.