Grève imminente des agents de bord

Le conflit qui se dessine chez Air Canada affecte des dizaines de milliers de passagers qui se retrouvent coincés et qui risquent de perdre beaucoup d’argent!
À moins de 24 heures d'une possible grève et d'un lock-out dans l'entreprise, 500 vols ont été annulés par le transporteur aérien vendredi.
Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic qui parle de la situation avec l'animateur Patrick Lagacé, vendredi.
«Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens qui ont une réservation avec Air Canada. Alors c'est vraiment aujourd'hui et demain que le branle-bas de combat commence à l'aéroport. [...] Le prix des billets grimpe énormément parce que l'offre est limitée et la demande explose. Les gens n’ont malheureusement pas des marges de crédit illimitées, alors ça fait de sacrés trous dans le budget.»