 Aller au contenu
Économie
Grève imminente des agents de bord

Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»

par 98.5

0:00
5:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 août 2025 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Clémence Pavic
Clémence Pavic
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
La chroniqueuse Clémence Pavic / Cogeco Média

Le conflit qui se dessine chez Air Canada affecte des dizaines de milliers de passagers qui se retrouvent coincés et qui risquent de perdre beaucoup d’argent! 

À moins de 24 heures d'une possible grève et d'un lock-out dans l'entreprise, 500 vols ont été annulés par le transporteur aérien vendredi. 

Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic qui parle de la situation avec l'animateur Patrick Lagacé, vendredi.

«Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens qui ont une réservation avec Air Canada. Alors c'est vraiment aujourd'hui et demain que le branle-bas de combat commence à l'aéroport. [...] Le prix des billets grimpe énormément parce que l'offre est limitée et la demande explose. Les gens n’ont malheureusement pas des marges de crédit illimitées, alors ça fait de sacrés trous dans le budget.»

Clémence Pavic

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Banque du Canada: vers un maintien du taux directeur pour le reste de l'année?
Lagacé le matin
Banque du Canada: vers un maintien du taux directeur pour le reste de l'année?
0:00
5:11
Projet informatique de la CCQ: dépassement de coûts de 85 millions $
La commission
Projet informatique de la CCQ: dépassement de coûts de 85 millions $
0:00
9:29

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Musique
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Liens entre SNC-Lavalin et la famille Khadafi
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
L’OQLF fait marche arrière
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Sommet attendu entre Trump et Poutine
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Certains croient qu'il a été recruté par le KGB
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Le Québécois est avec sa famille
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
À Québec
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Ali dit finalement la vérité dans une vidéo
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés
Partout au pays
Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Lagacé le metin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Musique
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Impasse dans les négociations
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf
Guerre pour le contrôle des stupéfiants
Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
Tournoi de Cincinnati
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00