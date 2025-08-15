 Aller au contenu
Justice et faits divers
Guerre pour le contrôle des stupéfiants

Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf

par 98.5

0:00
4:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 août 2025 06:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La Sûreté du Québec a découvert une cache d'explosifs reliée à la guerre des stupéfiants jeudi lors d'une perquisition dans une résidence de Saint-Léonard-de-Portneuf.

Les bâtons de dynamite saisis appartiendraient au groupe criminalisé Blood Family Mafia (BFM).

L'opération a aussi mené à l'arrestation d'un homme de 37 ans, Yannick Duval, qui sera accusé en lien avec la possession d'explosifs.

Un rappeur lié au BFM, David Bouchard-Michel, aussi connu sous le nom de «Misery»  a par ailleurs été arrêté mercredi à Québec pour des crimes violents qui seraient survenus le 21 juillet dernier près de Sept-Îles.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point concernant cette découvert, à l'émission Lagacé le matin.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un homme de 49 ans poignardé au centre-ville de Montréal
Lagacé le matin
Un homme de 49 ans poignardé au centre-ville de Montréal
0:00
6:12
Attaque d'un père de la communauté juive: un suspect a été arrêté à Montréal
Lagacé le matin
Attaque d'un père de la communauté juive: un suspect a été arrêté à Montréal
0:00
5:23

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Musique
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Liens entre SNC-Lavalin et la famille Khadafi
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
L’OQLF fait marche arrière
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Sommet attendu entre Trump et Poutine
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Certains croient qu'il a été recruté par le KGB
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Le Québécois est avec sa famille
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Grève imminente des agents de bord
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
À Québec
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Ali dit finalement la vérité dans une vidéo
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés
Partout au pays
Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Lagacé le metin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Musique
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Impasse dans les négociations
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
Tournoi de Cincinnati
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00