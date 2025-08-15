Guerre pour le contrôle des stupéfiants

La Sûreté du Québec a découvert une cache d'explosifs reliée à la guerre des stupéfiants jeudi lors d'une perquisition dans une résidence de Saint-Léonard-de-Portneuf.

Les bâtons de dynamite saisis appartiendraient au groupe criminalisé Blood Family Mafia (BFM).

L'opération a aussi mené à l'arrestation d'un homme de 37 ans, Yannick Duval, qui sera accusé en lien avec la possession d'explosifs.

Un rappeur lié au BFM, David Bouchard-Michel, aussi connu sous le nom de «Misery» a par ailleurs été arrêté mercredi à Québec pour des crimes violents qui seraient survenus le 21 juillet dernier près de Sept-Îles.

