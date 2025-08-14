Été caniculaire

Il fait très, très chaud partout au Québec depuis le début de l'été et s'entraîner en extérieur devient une tâche assez ardue. Est-ce qu'il y a de meilleures stratégies d'entraînement à prendre dans ce temps-là?
Écoutez Marc-Antoine Pépin, président de la Fédération des kinésiologues du Québec et kinésiologue spécialisé en préparation sportive de haut niveau, avec Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La chaleur intense nécessite d’adapter les stratégies d’entraînement, notamment en privilégiant des séances à l’intérieur, tôt le matin ou en soirée, en insistant sur l’hydratation;
- Marc-Antoine Pépin travaille avec des athlètes comme Thomas Chabot et David Savard;
- On alterne musculation en salle et développement de vitesse/agilité à l’extérieur, tout en sensibilisant les jeunes et le grand public aux risques liés à la chaleur et à l’importance de l’éducation et de la prévention.