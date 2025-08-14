Volleyball de plage à Montréal

L'élite du volleyball professionnel est à Montréal pour les besoins du Beach Pro Tour 2025 qui est présenté sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Écoutez Guillaume Proulx-Goulet, directeur général de Volleyball Québec, discuter de l'événement au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Qu'est-ce que ça représente pour les joueurs québécois d'avoir cet événement?