Sports
Volleyball de plage à Montréal

«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»

par 98.5 Sports

0:00
9:07

Entendu dans

Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

le 14 août 2025 19:09

Avec

Evelyne Audet
Evelyne Audet
«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»
Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes lors des JO de Paris. Le duo est à Montréal. / PC/Adrian Wyld.

L'élite du volleyball professionnel est à Montréal pour les besoins du Beach Pro Tour 2025 qui est présenté sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Écoutez Guillaume Proulx-Goulet, directeur général de Volleyball Québec, discuter de l'événement au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Qu'est-ce que ça représente pour les joueurs québécois d'avoir cet événement?

«C'est une super belle vitrine d'avoir la chance de voir les meilleurs volleyeurs de plage au monde chez nous. C'est une super belle opportunité. On a une Québécoise qui s'est qualifiée cette année sur le tableau principal, Marie-Alex Bélanger, qui a joué un peu plus tôt aujourd'hui, puis qui rejoue un peu plus tard ce soir. Donc, c'est sûr qu'elle, c'est un modèle pour nos athlètes qui la regardent.»

Guillaume Proulx-Goulet

