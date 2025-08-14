Un projet inauguré notamment à Beauport

Un projet de minimaisons destinées aux personnes en situation d’itinérance a été inauguré mercredi matin à Beauport, à Québec.
Il en est question dans un article de François Pouliot publié sur Radio-Canada.
Chaque studio offrira une chambre, une cuisinette, une douche et une toilette, afin de favoriser l’autonomie des occupants.
Est-ce une solution durable?
Écoutez le commentaire de notre chroniqueur Luc Ferrandez à l’émission de Patrick Lagacé, jeudi.
«C'est une solution partielle, mais elle est extrêmement importante. Puis, c'est le fun de voir ça. Il y a aussi un projet [semblable], à Gatineau et à Montréal. Ce sont des conteneurs solides et confortables. Puis, ce n’est pas cher. Mais, ça prend plein d’autres solutions.»
À Beauport, les premiers résidents devraient emménager dès la mi-septembre sur un terrain municipal.