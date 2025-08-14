Un projet inauguré notamment à Beauport

Un projet de minimaisons destinées aux personnes en situation d’itinérance a été inauguré mercredi matin à Beauport, à Québec.

Chaque studio offrira une chambre, une cuisinette, une douche et une toilette, afin de favoriser l’autonomie des occupants.

Est-ce une solution durable?

