 Aller au contenu
Justice et faits divers
Laval

École Georges-Vanier: des parents dénoncent le zèle des policiers

par 98.5

0:00
5:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 août 2025 08:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
École Georges-Vanier: des parents dénoncent le zèle des policiers
Une enfant déposée devant son école en voiture. / Prostock-studio / Adobe Stock

Des parents de l'école secondaire Georges-Vanier de Laval déplorent avoir reçu des constats d'infraction par la poste parce qu’ils se sont arrêtés ou stationnés, pour déposer leur enfant, dans une zone interdite.  

Comme ils n'étaient pas avisés sur le coup, certains parents ont continué et ainsi reçu plusieurs contraventions allant de 87$ à 120$ plusieurs mois après.

Écoutez Sébastien Poupart, parent d’une adolescente qui a reçu quatre constats, expliquer la situation au micro de Patrick Lagacé jeudi.

Les parents dénoncent aussi le manque de communication alors que la direction de l’école leur avait dit qu’ils avaient le droit de stationner à cet endroit.

Le maire de Laval soutient les parents mais ne peut annuler les amendes. Il encourage la contestation devant la cour municipale.

«Un côté de la rue qui est interdit de stationner, puis un côté de la rue qui est interdit d'arrêter. Mais l'école nous encourage à les déposer là malgré tout. Et moi, ça fait quatre ans que je fais ça sans problème [...] J'ai eu quatre tickets, mais il y a des parents dans le groupe qui en ont reçu 10, 13, même jusqu'à 18 tickets.»

Sébastien Poupart

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
Lagacé le matin
Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
0:00
6:31

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Vidéo
Grève et annulation des vols chez Air Canada: quelles sont vos options?
Annulation, compensation, nouveau départ…
Grève et annulation des vols chez Air Canada: quelles sont vos options?
Regarder7:20Patrick Lagacé
Le Pub Burgundy Lion pris pour cible par l'OQLF
Des demandes absurdes de l'Office?
Le Pub Burgundy Lion pris pour cible par l'OQLF
Minimaisons pour personnes en situation d’itinérance: une solution durable?
Un projet inauguré notamment à Beauport
Minimaisons pour personnes en situation d’itinérance: une solution durable?
Si Québec perdait en Cour suprême: «Ça serait un cadeau pour le Parti québécois»
Loi 21
Si Québec perdait en Cour suprême: «Ça serait un cadeau pour le Parti québécois»
Alouettes: «Le feu n'est pas pris, ce n'est pas dramatique, mais...»
Ligue canadienne de football
Alouettes: «Le feu n'est pas pris, ce n'est pas dramatique, mais...»
Taylor Swift a dévoilé le nom et le concept de son nouvel album
Par l’entremise du balado New Heights
Taylor Swift a dévoilé le nom et le concept de son nouvel album
Gatineau: un marathonien attaqué par un itinérant en crise pendant sa course
Enjeux de cohabitation
Gatineau: un marathonien attaqué par un itinérant en crise pendant sa course
«S'unir pour dénoncer ce qui est en train de se passer aux États-Unis»
Mobilisation anti-Trump aux frontières
«S'unir pour dénoncer ce qui est en train de se passer aux États-Unis»
SAAQclic: «Les ministres ont vu le fiasco se dérouler et n'ont pas agi»
Témoignages des élus à la commission Gallant
SAAQclic: «Les ministres ont vu le fiasco se dérouler et n'ont pas agi»
Conflit entre Air Canada et les agents de bord: «Il n'y a rien qui se passe»
Les premiers impacts vont se faire sentir jeudi
Conflit entre Air Canada et les agents de bord: «Il n'y a rien qui se passe»
Arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'elle faisait un AVC
Elle dénonce la situation
Arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'elle faisait un AVC
Banque du Canada: vers un maintien du taux directeur pour le reste de l'année?
Économie
Banque du Canada: vers un maintien du taux directeur pour le reste de l'année?
Déboires de la CAQ: 22 députés se sont réunis en juin dernier au Lac Delage
François Legault n'était pas invité
Déboires de la CAQ: 22 députés se sont réunis en juin dernier au Lac Delage
L'intelligence artificielle s'immisce dans la campagne municipale à Repentigny
Un balado sème la confusion
L'intelligence artificielle s'immisce dans la campagne municipale à Repentigny
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00