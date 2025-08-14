Des parents de l'école secondaire Georges-Vanier de Laval déplorent avoir reçu des constats d'infraction par la poste parce qu’ils se sont arrêtés ou stationnés, pour déposer leur enfant, dans une zone interdite.

Comme ils n'étaient pas avisés sur le coup, certains parents ont continué et ainsi reçu plusieurs contraventions allant de 87$ à 120$ plusieurs mois après.

Écoutez Sébastien Poupart, parent d’une adolescente qui a reçu quatre constats, expliquer la situation au micro de Patrick Lagacé jeudi.

Les parents dénoncent aussi le manque de communication alors que la direction de l’école leur avait dit qu’ils avaient le droit de stationner à cet endroit.

Le maire de Laval soutient les parents mais ne peut annuler les amendes. Il encourage la contestation devant la cour municipale.