Elle dénonce la situation

Justice et faits divers
Arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'elle faisait un AVC

Lagacé le matin

le 14 août 2025 07:51

Patrick Lagacé
Neslyne Meus, une mère de famille de Repentigny, compte poursuivre le SPVM après avoir été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies à tort alors qu'elle souffrait d'un accident vasculaire cérébral (AVC). / vmargineanu / Adobe Stock

Neslyne Meus, une mère de famille de Repentigny, compte poursuivre le SPVM après avoir été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies à tort alors qu'elle souffrait d'un accident vasculaire cérébral (AVC).

Après l'incident qui remonte au mois de juillet, la femme de Repentigny souhaite que les agents de police soient mieux formés aux urgences médicales à l'avenir.

Écoutez le témoignage de Neslyne Meus, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon elle, sa couleur de peau aurait pu avoir un impact sur les conclusions hâtives des agents de police qui l'ont mis en état d'arrestation ce jour-là.

«J'avais pas consommé, j'ai jamais consommé de la drogue, j'ai pas pris d'alcool en sortant de chez nous. Fait que j'ai aucune idée sur quoi il se base pour m'arrêter directement en lien avec ça. Et moi je sais juste parce que j'ai la peau noire c'est une des raisons pour laquelle c'est facile de juste m'arrêter et m'accuser.»

Neslyne Meus

