Elle dénonce la situation

Neslyne Meus, une mère de famille de Repentigny, compte poursuivre le SPVM après avoir été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies à tort alors qu'elle souffrait d'un accident vasculaire cérébral (AVC).

Après l'incident qui remonte au mois de juillet, la femme de Repentigny souhaite que les agents de police soient mieux formés aux urgences médicales à l'avenir.

Écoutez le témoignage de Neslyne Meus, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon elle, sa couleur de peau aurait pu avoir un impact sur les conclusions hâtives des agents de police qui l'ont mis en état d'arrestation ce jour-là.