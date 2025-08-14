 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

«François Legault est un peu moins populaire que la grippe au Québec»

par 98.5

0:00
18:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 août 2025 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«François Legault est un peu moins populaire que la grippe au Québec»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les lendemains difficiles de la CAQ après sa défaite importante du parti dans Arthabaska-L'Érable.

C'est dans ce contexte difficile que le premier ministre François Legault poursuit les rencontres avec les membres de son caucus dans le but de présenter sa nouvelle équipe ministérielle à l'automne.

Des membres du parti ont d'ailleurs témoigné leur scepticisme face à la nouvelle vision du gouvernement au Journal de Montréal.

«Je pense que Monsieur Legault est un peu moins populaire que la grippe au Québec ces jours-ci […] Il y a des députés de la CAQ qui commencent à être tannés de François Legault. »

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés:

  • Conflit de travail à Air Canada: les annulations de vols commencent dès aujourd'hui;
  • Une femme de Repentigny arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'elle était en train d'avoir un AVC;
  • Des parents de Laval mis à l'amende pour avoir immobilisé leur véhicule le temps de déposer leurs enfants à l'école;
  • Le pub Burgundy Lion dans la Petite-Bourgogne pourrait être forcé de changer de nom en raison d'une décision de l'Office québécois de la langue française;
  • La ministre des Transports Geneviève Guilbault et d'autres anciens ministres témoigneront à la Comission Gallant dans les prochains jours;
  • Les voyages scolaires des écoles canadiennes vers les États-Unis sont en baisse;
  • 150 Canadiens, dont deux enfants de moins de quatre ans, ont été détenus par la police de l'immigration américaine au cours des derniers mois;
  • L'armée israélienne adopte le plan gouvernemental pour la prise de Gaza.
