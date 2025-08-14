À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les lendemains difficiles de la CAQ après sa défaite importante du parti dans Arthabaska-L'Érable.

C'est dans ce contexte difficile que le premier ministre François Legault poursuit les rencontres avec les membres de son caucus dans le but de présenter sa nouvelle équipe ministérielle à l'automne.

Des membres du parti ont d'ailleurs témoigné leur scepticisme face à la nouvelle vision du gouvernement au Journal de Montréal.