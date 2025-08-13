Un phénomène en hausse

Le phénomène du détatouage est en forte croissance au Québec.

La procédure du détatouage, qui peut coûter plusieurs centaines de dollars, implique l’utilisation de lasers avancés.

Les raisons qui poussent les individus varient selon les générations, allant de l’impulsivité, à l’évolution professionnelle ou personnelle et la mode.

Les risques de cette procédure sont minimes si le procédé est bien réalisé.

Écoutez Kristina Dupont, propriétaire de la clinique Studio K Dermo-esthétique à Montréal et technicienne laser spécialisée en médico-esthétique, faire le point à l'émission de Marie-Eve Tremblay mercredi.