 Aller au contenu
Arts et spectacles
Spectaculaire Nature!

Concert gratuit au Parc olympique: «Chaque année, cette soirée est magique»

par 98.5

0:00
7:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 août 2025 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Concert gratuit au Parc olympique: «Chaque année, cette soirée est magique»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La 12e Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal a lieu du 13 au 17 août. 

Comme à son habitude, cette célébration musicale propose des concerts accessibles et variés. Elle permet au grand public de découvrir le répertoire symphonique dans une ambiance conviviale.

Des prestations extérieures et des activités familiales complètent l’offre. Par exemple, le grand concert gratuit appelé Spectaculaire Nature! sera présenté ce mercredi soir sur L'Esplanade du Parc olympique.

Sous la direction de Rafael Payare, l’événement promet une programmation riche et accessible à tous.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui en discute avec l'animateur Patrick Lagacé.

«Chaque année, cette soirée est magique. C'est extraordinaire. Ça se passera sous les étoiles.» 

Catherine Brisson

Autre sujet abordé

  • Le Gala des prix Gémeaux, qui célèbre son 40ᵉ anniversaire, ajoute cinq nouvelles catégories pour le vote du public. La cérémonie sera animée par Véronique Cloutier.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ça s'est fait naturellement, comme un long continuum de travail» -Sophie Fouron
Lagacé le matin
«Ça s'est fait naturellement, comme un long continuum de travail» -Sophie Fouron
0:00
10:58
«Je reviens en grand!» -P-A Méthot
Le Québec maintenant
«Je reviens en grand!» -P-A Méthot
0:00
7:21

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Ça s'est fait naturellement, comme un long continuum de travail» -Sophie Fouron
Elle anime sa première émission de pointe
«Ça s'est fait naturellement, comme un long continuum de travail» -Sophie Fouron
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
Remontée de l’indépendance chez les jeunes
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez
En vue de la campagne électorale municipale
«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez
Baisse touristique à Montréal: «Une période difficile qu'on passe très aisément»
Les Américains visitent moins la ville
Baisse touristique à Montréal: «Une période difficile qu'on passe très aisément»
Luguentz Dort va fêter sa conquête du Trophée Larry O'Brien à Montréal-Nord
Le 21 août
Luguentz Dort va fêter sa conquête du Trophée Larry O'Brien à Montréal-Nord
Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
Une peine suffisante?
Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
Grève imminente chez Air Canada: «Nous pensons même annuler notre voyage...»
Lagacé le matin
Grève imminente chez Air Canada: «Nous pensons même annuler notre voyage...»
Vidéo
Projet de loi 106: «On veut un changement d'approche du gouvernement Legault»
FMOQ
Projet de loi 106: «On veut un changement d'approche du gouvernement Legault»
Regarder9:06Patrick Lagacé
Gaza: des conditions extrêmement difficile pour Médecins sans frontières
Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement
Gaza: des conditions extrêmement difficile pour Médecins sans frontières
Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»
Canicule et travail des éboueurs
Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»
Vidéo
«Ce que fait Donald Trump, ça vient ralentir la croissance de l'économie»
Rendement de 4,6% pour La Caisse
«Ce que fait Donald Trump, ça vient ralentir la croissance de l'économie»
Regarder13:55Patrick Lagacé
Grève et lock-out chez Air Canada dès samedi
Agents de bord
Grève et lock-out chez Air Canada dès samedi
François Legault tiendra un important conseil des ministres à Québec
Après avoir écouté les citoyens de Beauport
François Legault tiendra un important conseil des ministres à Québec
«Avez-vous vu la fameuse spirale lumineuses dans le ciel?»
Étrange phénomène mardi soir
«Avez-vous vu la fameuse spirale lumineuses dans le ciel?»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00