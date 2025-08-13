La 12e Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal a lieu du 13 au 17 août.

Comme à son habitude, cette célébration musicale propose des concerts accessibles et variés. Elle permet au grand public de découvrir le répertoire symphonique dans une ambiance conviviale.

Des prestations extérieures et des activités familiales complètent l’offre. Par exemple, le grand concert gratuit appelé Spectaculaire Nature! sera présenté ce mercredi soir sur L'Esplanade du Parc olympique.

Sous la direction de Rafael Payare, l’événement promet une programmation riche et accessible à tous.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui en discute avec l'animateur Patrick Lagacé.