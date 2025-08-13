 Aller au contenu
Rendement de 4,6% pour La Caisse

«Ce que fait Donald Trump, ça vient ralentir la croissance de l'économie»

par 98.5

0:00
13:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 août 2025 07:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le président et chef de la direction de La Caisse, Charles Émond / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

Pour la première moitié de l'année, La Caisse affiche un rendement de 4,6%.

Un résultat que l'on peut qualifier de «bonne performance» dans le contexte économique mondial actuel, selon le grand patron.

Écoutez le président et chef de la direction de La Caisse, Charles Émond, aborder les résultats du bas de laine des Québécois et offrir son analyse du climat économique, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On voit des signaux qui commencent à peine à pointer des impacts des politiques de Trump. Donald Trump, ce qu'il fait, ça vient ralentir la croissance de l'économie.»

Charles Émond

Il revient également sur les difficultés qu'a connues le secteur immobilier pour son organisation.

«J'ai un optimisme prudent que dans tous les segments des centres commerciaux, bureaux résidentiels, logistiques, ajoute le grand patron de La Caisse. On voit finalement une stabilisation, puis des mesures qu'on a mises en place qui portent fruit.»

Autres sujets traités:

  • Comment Charles Émond a changé sa relation personnelle avec les États-Unis;
  • Les critiques qui ont été exprimées envers la Caisse à l'effet que la Caisse investit en Israël;
  • Le rodage et les problèmes du REM cet été;
  • La relation entre La Caisse et Alstom/AtkinsRéalis;
  • Les explications sur le changement de nom de l'institution.
