Rendement de 4,6% pour La Caisse

Pour la première moitié de l'année, La Caisse affiche un rendement de 4,6%.

Un résultat que l'on peut qualifier de «bonne performance» dans le contexte économique mondial actuel, selon le grand patron.

Écoutez le président et chef de la direction de La Caisse, Charles Émond, aborder les résultats du bas de laine des Québécois et offrir son analyse du climat économique, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.