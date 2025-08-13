Les Blue Jays de Toronto ont signé une deuxième victoire de suite, après avoir évité le balayage en fin de semaine contre les Dodgers de Los Angeles.
Écoutez Jean-Michel Bourque aborder cette victoire contre les Cubs de Chicago, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Serge Savard a fait une déclaration qui a fait réagir les gens à propos de Lane Hutson...
- Les Canadiens de Montréal seront dans les favoris en vue d'une participation aux séries éliminatoires;
- Félix Auger-Aliassime sera en action mercredi à Cincinnati.