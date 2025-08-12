Christian Mbilli contre Lester Martinez

Christian Mbilli affrontera Lester Martinez le 13 septembre prochain à Las Vegas, lors d'un gala de boxe incluant également un combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford.

Écoutez Antonin Décarie, directeur général de Eye of the Tiger Management, discuter de l'importance de ce combat avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Christian Mbilli aspire à affronter Canelo Alvarez. Le gala sera diffusé sur Netflix, offrant une visibilité mondiale au protégé de Eye of the Tiger.