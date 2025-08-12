Christian Mbilli contre Lester Martinez

Christian Mbilli affrontera Lester Martinez le 13 septembre prochain à Las Vegas, lors d'un gala de boxe incluant également un combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford.
Christian Mbilli aspire à affronter Canelo Alvarez. Le gala sera diffusé sur Netflix, offrant une visibilité mondiale au protégé de Eye of the Tiger.
«C'est une opportunité incroyable. Ça faisait un certain temps qu'on mettait de la pression pour qu'un combat de cette envergure se produise. L'objectif ultime, on ne s'en cache pas, c'est vraiment un affrontement contre Canelo Alvarez. Donc, l'opportunité d'avoir la chance de boxer en sous-carte en demi-finale, en fait, en direct sur Netflix, ça va être une visibilité incroyable. C'est probablement des centaines de millions de personnes qui vont avoir la chance de voir Christian. Par contre, on a un dossier vraiment compliqué entre les mains. C'est vraiment un solide, solide adversaire qui va nous faire face le 13 septembre.»
