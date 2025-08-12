 Aller au contenu
Combats
Christian Mbilli contre Lester Martinez

par 98.5 Sports

0:00
11:08

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2025 20:29

Avec

Louis Jean
«L'objectif ultime, c'est un affrontement contre Alvarez» -Antonin Décarie
Christian Mbilli après sa victoire le 27 juin 2025. / PC/Jacques Boissinot

Christian Mbilli affrontera Lester Martinez le 13 septembre prochain à Las Vegas, lors d'un gala de boxe incluant également un combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford.

Écoutez Antonin Décarie, directeur général de Eye of the Tiger Management, discuter de l'importance de ce combat avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Christian Mbilli aspire à affronter Canelo Alvarez. Le gala sera diffusé sur Netflix, offrant une visibilité mondiale au protégé de Eye of the Tiger.

«C'est une opportunité incroyable. Ça faisait un certain temps qu'on mettait de la pression pour qu'un combat de cette envergure se produise. L'objectif ultime, on ne s'en cache pas, c'est vraiment un affrontement contre Canelo Alvarez. Donc, l'opportunité d'avoir la chance de boxer en sous-carte en demi-finale, en fait, en direct sur Netflix, ça va être une visibilité incroyable. C'est probablement des centaines de millions de personnes qui vont avoir la chance de voir Christian. Par contre, on a un dossier vraiment compliqué entre les mains. C'est vraiment un solide, solide adversaire qui va nous faire face le 13 septembre.»

Antonin Décarie

Autre sujet discuté

  • Le décès de deux boxeurs japonais il y a quelques jours, lors du même gala de boxe
