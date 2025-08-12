La Fédération des chambres de commerce du Québec recommande d'accueillir 106 000 nouveaux travailleurs immigrants annuellement jusqu'en 2029 pour répondre aux besoins du marché du travail.
Écoutez Luc Ferrandez qui discute de l'immigration au Québec, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«C'est une vraie statistique; on a besoin de monde. Mais, je trouve [les gens de la Fédération] rêveurs. D'ailleurs, ils ne sont pas seuls à rêver... Il y a une image partielle de la réalité.»
Le chroniqueur mentionne également les défis liés à l'intégration des immigrants, comme la crise du logement à Montréal et les pressions sur les services publics.
Paradoxalement, les immigrants sont essentiels pour maintenir les services dans certaines régions du Québec, souligne-t-il.