Camp de hockey à Varennes

L'ancien gardien de la Ligue nationale de hockey et triple champion de la Coupe Stanley, Marc-André Fleury, a récemment participé bénévolement à un camp de hockey pour jeunes à Varennes.
De toute évidence, il a fait plaisir a plusieurs jeunes athlètes, dont son fils.
On parle de jeunes filles et garçons âgés de 5 à 12 ans.
Écoutez les explications de Vincent-Olivier Pelletier, responsable du programme, qui s'est entretenu avec le chroniqueur Jean-Michel Bourque, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autre sujet abordé
- Les Sénateurs d'Ottawa progressent dans leur projet de construire un nouvel amphithéâtre au centre-ville: le club a acquis un terrain sur les plaines LeBreton pour 30 millions de dollars.