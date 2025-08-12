Camp de hockey à Varennes

L'ancien gardien de la Ligue nationale de hockey et triple champion de la Coupe Stanley, Marc-André Fleury, a récemment participé bénévolement à un camp de hockey pour jeunes à Varennes.

De toute évidence, il a fait plaisir a plusieurs jeunes athlètes, dont son fils.

On parle de jeunes filles et garçons âgés de 5 à 12 ans.

Écoutez les explications de Vincent-Olivier Pelletier, responsable du programme, qui s'est entretenu avec le chroniqueur Jean-Michel Bourque, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

