Enquête de l'Institut de la statistique du Québec

L'Institut de la statistique du Québec a enquêté sur les pratiques culturelles des jeunes et lorsqu'on lit les manchettes, notamment dans le quotidien Le Devoir, on comprend que le portrait est assez sombre.

La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson a toutefois pris connaissance de cette enquête de l'Institut et elle soutient que le constat est peut-être un peu plus nuancé.

Écoutez-la aborder son interprétation des pratiques culturelles des jeunes Québécois, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne que 73% sont abonnés à des plateformes numériques comme Disney et Netflix, alors que les jeunes de 15 à 29 ans privilégient ces plateformes.

67% des Québécois restent abonnés à la télévision traditionnelle.

Côté cinéma, 13% des répondants mentionnent aller voir du contenu d'ici au grand écran.