Un dossier qui soulève plusieurs questionnements

Un jeune homme de 23 ans qui a attaqué un père de la communauté juive, vendredi dernier dans un parc de Montréal, a finalement été arrêté par la police.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel parler de ce dossier qui soulève plusieurs questionnements, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Selon ce que j’ai pu avoir comme informations, l’homme pourrait souffrir de problèmes de santé mentale»
Autre sujet traité:
- Un homme de 55 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu a succombé à ses blessures après être entré en collision avec une voiture, en Montérégie.