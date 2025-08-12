Un dossier qui soulève plusieurs questionnements

Un jeune homme de 23 ans qui a attaqué un père de la communauté juive, vendredi dernier dans un parc de Montréal, a finalement été arrêté par la police.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel parler de ce dossier qui soulève plusieurs questionnements, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.