Menaces liées au paris sportifs

Lors de l'Omnium Banque Nationale à Montréal, l'Ukrainienne Elina Svitolina a été menacée de mort par des parieurs après sa défaite contre la Japonaise Naomi Osaka.
Écoutez Youssef Alami, professeur à l'Université Laval, discuter de l'augmentation des menaces envers les athlètes exacerbée par la popularité croissante des paris sportifs., en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Lors d'un récent congrès sur les dépendances comportementales, une étude faite auprès des athlètes de haut niveau démontrait qu'il y avait une sorte de rang par rapport à quel type d'athlète était le plus propice d'être victime de telles menaces.
«On voyait que, par exemple, quand c'était des sports qui se faisaient plus en individuel, comme le tennis, comme le golf, ces risques étaient beaucoup plus élevés que quand on parlait, par exemple, de soccer, de football ou des choses du genre. On peut comprendre pourquoi, parce que si c'est un sport d'équipe, si on cible une seule personne, on a moins d'influence sur l'issue du match.»
Les crimes associés à ces menaces sont généralement liées à la fraude et non pas à des menaces physiques