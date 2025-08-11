Menaces liées au paris sportifs

Lors de l'Omnium Banque Nationale à Montréal, l'Ukrainienne Elina Svitolina a été menacée de mort par des parieurs après sa défaite contre la Japonaise Naomi Osaka.

Écoutez Youssef Alami, professeur à l'Université Laval, discuter de l'augmentation des menaces envers les athlètes exacerbée par la popularité croissante des paris sportifs., en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Lors d'un récent congrès sur les dépendances comportementales, une étude faite auprès des athlètes de haut niveau démontrait qu'il y avait une sorte de rang par rapport à quel type d'athlète était le plus propice d'être victime de telles menaces.