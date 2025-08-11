Le Canada bat la Finlande

Nous sommes le 11 août, nous visons une canicule, mais il y a toujours du hockey quelque part, notamment avec la coupe Hlinka-Gretzky qui se déroule en Europe.
Écoutez Marc-André Dumont, analyste de hockey junior à RDS, discuter du tournoi de hockey avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Victoire du Canada contre les Finlande 5-3
- On parle du défenseur Lyndon Dupont, qui se distingue par sa rapidité et son agilité malgré son jeune âge.
- Les prochains matchs du Canada seront contre la Suisse et la Tchéquie: une des trois équipes sera éliminée de la demi-finale.