 Aller au contenu
Sports
Contrat de 7,7 milliards $ pour la UFC

«Toutes les plateformes se lancent dans la diffusion en direct» -Hugues Leger

par 98.5 Sports

0:00
12:20

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2025 19:40

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«Toutes les plateformes se lancent dans la diffusion en direct» -Hugues Leger
Robert Whittaker (dessous) et Reinier de Ridder lors d'un combat de la UFC / AP/Fatima Shbair

Le président de la UFC Dana White a annoncé un accord de diffusion de 7,7 milliards de dollars avec CBS et Paramount, mettant fin au modèle pay-per-view précédemment géré par ESPN.

Écoutez Hugues Léger, spécialiste de marketing sportif, commenter cette annonce colossale au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Cette nouvelle entente marque un tournant majeur pour la diffusion des galas des arts martiaux mixtes, rendant les événements plus accessibles et potentiellement moins coûteux pour les fans.



«En ce moment, toutes les plateformes se lancent dans la diffusion d'événements sportifs en direct. C'est ça qui est la grosse différence. On parle d'événements sportifs en direct, ce qui n'était pas le cas. Avant, on parlait de documentaires, d'événements spéciaux à l'occasion. Mais là, que ce soit Amazon, que ça soit Apple, que ça soit DAZN, évidemment qui fait du sport à 100 %, que ça soit Paramount, maintenant, tout le monde essaie d'aller chercher cette source de revenus maintenant avec des grosses propriétés sportives.»

Hugues Léger

Les autres sujets discutés

  • Une codiffusion à plusieurs joueurs pour le prochain contrat de la LNH;
  • Félix Auger-Aliassime poursuit sa route à Cincinnati;
  • Gabriel Diallo affronte le meilleur joueur au monde.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
Lagacé le matin
Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
0:00
5:14
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
Les amateurs de sports
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
0:00
6:09

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport?
Sommet des femmes
Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport?
«Beaucoup de clubs ont compris qu'ils n'ont plus le choix» -Wandrille Lefèvre
Transferts importants dans la MLS
«Beaucoup de clubs ont compris qu'ils n'ont plus le choix» -Wandrille Lefèvre
Roch Voisine, le tournoi de golf caritatif et la Victoire
Implication dans le sport
Roch Voisine, le tournoi de golf caritatif et la Victoire
Les Sénateurs d'Ottawa achètent le terrain des Plaines LeBreton
Nouvel amphithéâtre
Les Sénateurs d'Ottawa achètent le terrain des Plaines LeBreton
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
Menaces liées au paris sportifs
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
On parle de la coupe Hlinka-Gretzky
Le Canada bat la Finlande
On parle de la coupe Hlinka-Gretzky
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Toujours au sommet de la Ligue américaine
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs
De 18h30 à minuit
Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La Classique KR a lieu en fin de semaine
Pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance
La Classique KR a lieu en fin de semaine
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
En dépit de la dernière défaite
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Le triomphe de Victoria Mboko
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
Tennis
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
Victoria Mboko, championne à 18 ans
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00