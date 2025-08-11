Contrat de 7,7 milliards $ pour la UFC

Le président de la UFC Dana White a annoncé un accord de diffusion de 7,7 milliards de dollars avec CBS et Paramount, mettant fin au modèle pay-per-view précédemment géré par ESPN.

Écoutez Hugues Léger, spécialiste de marketing sportif, commenter cette annonce colossale au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Cette nouvelle entente marque un tournant majeur pour la diffusion des galas des arts martiaux mixtes, rendant les événements plus accessibles et potentiellement moins coûteux pour les fans.





