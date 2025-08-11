De 18h30 à minuit

C'est la rentrée radiophonique aux Amateurs de sports et à Bonsoir les sportifs. Et on parlera de sports mur à mur en soirée au 98.5 pour les prochaines saisons.

De 18h30 à 21h, dès la première semaine de septembre, Mario Langlois sera à l'antenne aux Amateurs de sports, puis, dès 21h et jusqu'à minuit, c'est Jérémie Rainville qui prendra le relais.

Écoutez Mario Langlois et Jérémie Rainville au micro de Louis Jean, qui est à la barre des Amateurs de sports, lundi soir.

