 Aller au contenu
Sports
De 18h30 à minuit

Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs

par 98.5 Sports

0:00
19:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2025 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs
Jérémie Rainville, Louis Jean et Mario langlois / Cogeco Média

C'est la rentrée radiophonique aux Amateurs de sports et à Bonsoir les sportifs. Et on parlera de sports mur à mur en soirée au 98.5 pour les prochaines saisons.

De 18h30 à 21h, dès la première semaine de septembre, Mario Langlois sera à l'antenne aux Amateurs de sports, puis, dès 21h et jusqu'à minuit, c'est Jérémie Rainville qui prendra le relais.

Écoutez Mario Langlois et Jérémie Rainville au micro de Louis Jean, qui est à la barre des Amateurs de sports, lundi soir.

Les sujets discutés

  • Les vacances de nos animateurs
  • Le retour à un créneau qui a fait ses preuves
  • Les meilleures chaises pour le meilleur combo possible
  • Du sport mur à mur en soirée au 98.5 FM
  • Le «projet rassembleur» des Canadiens de Montréal
  • Et... est-ce que le Canadien va faire les séries?
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«La carrière d'Hassoun Camara sera remarquée» -Patrice Bernier
Même le week-end
«La carrière d'Hassoun Camara sera remarquée» -Patrice Bernier
0:00
8:32
«Ça s'est très mal passé pour les Alouettes» -Jean-François Baril
Même le week-end
«Ça s'est très mal passé pour les Alouettes» -Jean-François Baril
0:00
7:48

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La Classique KR a lieu en fin de semaine
Pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance
La Classique KR a lieu en fin de semaine
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
En dépit de la dernière défaite
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Le triomphe de Victoria Mboko
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
Tennis
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
Victoria Mboko, championne à 18 ans
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
Danièle Sauvageau commente l'aspect mental des joueuses
Tennis
Danièle Sauvageau commente l'aspect mental des joueuses
«C'est un des sports les plus spectaculaires qui existe» -Yves-François Blanchet
Tennis
«C'est un des sports les plus spectaculaires qui existe» -Yves-François Blanchet
Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko
Une victoire historique
Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko
Les Eagles peuvent-ils répéter?
NFL
Les Eagles peuvent-ils répéter?
Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
Sels d'ammoniac dans la NFL
Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
«Mboko a prouvé qu'elle peut faire partie de l'élite du tennis féminin»
Plus jeune Canadienne en finale
«Mboko a prouvé qu'elle peut faire partie de l'élite du tennis féminin»
«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy
Cliff Jumping Québec
«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy
Justine B Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques
Compétitions de Ninja Warrior
Justine B Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00