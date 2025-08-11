Ces jours-ci

D'ici jeudi, levez les yeux vers le ciel: une spectaculaire pluie d’étoiles filantes, appelées les Perséides, enjolivera le ciel.
En fait, le spectacle sera à son apogée.
C’est l’un des plus beaux rendez-vous astronomiques de l’année. Mais attention : ce que vous croyez être une étoile filante pourrait bien être un satellite...
Écoutez Pierre Chastenay, astronome, communicateur scientifique et professeur titulaire de didactique des sciences à l’UQAM, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Il y a de plus en plus de satellites et ça ne va pas s'améliorer. [...] Cette multiplication d'engin dans le ciel va un peu gâcher le spectacle pour Les Perséides.»