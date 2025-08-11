Ces jours-ci

D'ici jeudi, levez les yeux vers le ciel: une spectaculaire pluie d’étoiles filantes, appelées les Perséides, enjolivera le ciel.

En fait, le spectacle sera à son apogée.

C’est l’un des plus beaux rendez-vous astronomiques de l’année. Mais attention : ce que vous croyez être une étoile filante pourrait bien être un satellite...

Écoutez Pierre Chastenay, astronome, communicateur scientifique et professeur titulaire de didactique des sciences à l’UQAM, à l'émission de Patrick Lagacé.