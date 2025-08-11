Procès du meurtrier de Romane Bonnier

Le père de Romane Bonnier, qui a été tuée par François Pelletier à Montréal en 2021, en a gros sur le cœur.
Guy Bonnier critique le système judiciaire pour avoir permis au meurtrier de sa fille de transformer le procès en cirque, exacerbant la douleur de la famille.
Écoutez Guy Bonnier, le père de Romane, discuter avec Patrick Lagacé lundi.
«La base du problème, c'est de laisser une personne se défendre seule dans le cas d'un meurtre ou d'un procès devant un jury. C'est un peu comme lui donner une carte blanche à manipuler le système.»
François Pelletier, qui se représentait seul, a été condamné à la prison à vie.