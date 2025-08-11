Procès du meurtrier de Romane Bonnier

Le père de Romane Bonnier, qui a été tuée par François Pelletier à Montréal en 2021, en a gros sur le cœur.

Guy Bonnier critique le système judiciaire pour avoir permis au meurtrier de sa fille de transformer le procès en cirque, exacerbant la douleur de la famille.

