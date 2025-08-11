 Aller au contenu
Économie
Économie: «Ce n'est pas la catastrophe, mais ce n'est guère réjouissant»

par 98.5

le 11 août 2025 07:33

Patrick Lagacé
Clémence Pavic
La chroniqueuse Clémence Pavic / Cogeco Média

En juillet, l’économie canadienne a enregistré une perte de 41 000 emplois, soit une baisse de 0,2%, ce qui a fait reculer le taux d’emploi à 60,7%. 

Quant au taux de chômage, il est resté stable à 6,9%, selon Statistique Canada.

Notons que ces données ont été collectées avant l'entrée en vigueur des tarifs douaniers imposés par l'administration Trump.

Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic qui traitre de ces récentes données sur l'économie du pays, à l'émission de Patrick Lagacé, lundi. 

«Malgré le contexte économique difficile, les entreprises ne font pas de licenciements massifs. Cela dit, elles ne sont pas en mode embauche. Alors, ce n'est pas la catastrophe, mais ce n'est guère réjouissant. Ceux qui souffrent sont les plus jeunes pour qui le taux de chômage est de près de 15%. [...] En général, il y a une dégradation modérée de l'emploi au Canada. C'est une économie un peu morose.»

Clémence Pavic

Du côté du Québec, l’emploi est demeuré stable. Le taux de chômage a diminué de 0,8 point pour s’établir à 5,5%.

Autre sujet abordé

  • Le gouvernement américain a conclu une entente étrange avec Nvidia, pour que l'entreprise puisse continuer de vendre ses produits nécessaires à l'intelligence artificielle en Chine...
