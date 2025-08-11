En juillet, l’économie canadienne a enregistré une perte de 41 000 emplois, soit une baisse de 0,2%, ce qui a fait reculer le taux d’emploi à 60,7%.

Quant au taux de chômage, il est resté stable à 6,9%, selon Statistique Canada.

Notons que ces données ont été collectées avant l'entrée en vigueur des tarifs douaniers imposés par l'administration Trump.

Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic qui traitre de ces récentes données sur l'économie du pays, à l'émission de Patrick Lagacé, lundi.