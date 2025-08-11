À proximité de la Mission Old Brewery

Une agression armée a fait un blessé grave dans la nuit de dimanche à lundi à Montréal.

Vers 3h15 du matin, un homme de 49 ans a été blessé à l'aide d'une arme blanche dans une ruelle située entre le boulevard St-Laurent et la rue Clark, au centre-ville.

Sa vie n'est pas en danger.

Un suspect de 41 ans a été arrêté sur place.

Un conflit entre ces deux individus serait à la source de cette agression.

