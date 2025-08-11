 Aller au contenu
Justice et faits divers
À proximité de la Mission Old Brewery

Un homme de 49 ans poignardé au centre-ville de Montréal

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 août 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un homme de 49 ans poignardé au centre-ville de Montréal
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une agression armée a fait un blessé grave dans la nuit de dimanche à lundi à Montréal.

Vers 3h15 du matin, un homme de 49 ans a été blessé à l'aide d'une arme blanche dans une ruelle située entre le boulevard St-Laurent et la rue Clark, au centre-ville.

Sa vie n'est pas en danger.

Un suspect de 41 ans a été arrêté sur place.

Un conflit entre ces deux individus serait à la source de cette agression.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point lundi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Un radar policier a capté un véhicule sport circulant à 194 km/h sur le pont Champlain en direction des voies rapides de l'autoroute 15 Nord.
