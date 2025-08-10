Intronisation au Mur de la renommée du CF

Malgré sa défaite contre l'Atlanta United samedi soir, le CF Montréal a vécu un moment touchant à la mi-temps du match : l'intronisation d'Hassoun Camara, ancien joueur important de l'Impact, à son Mur de la renommée.
Écoutez Evelyne Audet, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec l'ancien athlète professionnel, présenter quelques extraits de leur discussion, dimanche, à l'émission Même le week-end.
«C'est un mélange d'émotions. Le fait de voir le nom de mon papa gravé en haut du stade et d'avoir mes enfants qui profitent du moment sans forcément saisir ce qui se passait, mais de marquer un souvenir impérissable pour nous tous, c'était juste incroyable. Je suis l'un des hommes les plus heureux du monde aujourd'hui.»
