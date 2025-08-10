Intronisation au Mur de la renommée du CF

Malgré sa défaite contre l'Atlanta United samedi soir, le CF Montréal a vécu un moment touchant à la mi-temps du match : l'intronisation d'Hassoun Camara, ancien joueur important de l'Impact, à son Mur de la renommée.

Écoutez Evelyne Audet, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec l'ancien athlète professionnel, présenter quelques extraits de leur discussion, dimanche, à l'émission Même le week-end.