Intronisation au Mur de la renommée du CF

«Je suis l'un des hommes les plus heureux du monde aujourd'hui» -Hassoun Camara

le 10 août 2025 07:52

Valérie Beaudoin
Evelyne Audet
Evelyne Audet

L'anicen joueur de l'Impact de Montréal Hassoun Camara, qui tient son fil dans ses bras, après avoir été Intronisé au Mur de la renommée du CF Montréal / Graham Hughes / La Presse canadienne

Malgré sa défaite contre l'Atlanta United samedi soir, le CF Montréal a vécu un moment touchant à la mi-temps du match : l'intronisation d'Hassoun Camara, ancien joueur important de l'Impact, à son Mur de la renommée. 

Écoutez Evelyne Audet, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec l'ancien athlète professionnel, présenter quelques extraits de leur discussion, dimanche, à l'émission Même le week-end.

«C'est un mélange d'émotions. Le fait de voir le nom de mon papa gravé en haut du stade et d'avoir mes enfants qui profitent du moment sans forcément saisir ce qui se passait, mais de marquer un souvenir impérissable pour nous tous, c'était juste incroyable. Je suis l'un des hommes les plus heureux du monde aujourd'hui.»

Hassoun Camara

Écoutez Jean-François Baril et Valérie Beaudoin poursuivre ce segment de l'émission avec le bilan de l'actualité sportive.

