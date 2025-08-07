L'industrie est en train de changer en profondeur

Des transformations profondes sont en cours dans le secteur alimentaire au Québec, qui sont amplifiées par l'inflation et les tarifs douaniers de Donald Trump.
Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les épiceries offrant des produits en rabais.
Les défis rencontrés par les producteurs locaux sont aussi en hausse, puisqu'ils sont confrontés à des droits de douane élevés et à une complexité administrative qui affectent leur compétitivité.
Écoutez le chroniqueur François Gagnon qui traite des changements de paradigme dans l'industrie agroalimentaire, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«On a été mis à mal depuis les cinq dernières années avec la pandémie: inflation alimentaire et tarifs de Donald Trump, ça fait en sorte que les gens ont de plus en plus de difficulté à se nourrir adéquatement. Parce que ça coûte une fortune.»
Autre sujet abordé
- Il y a une hausse des cas d'insolvabilité au Canada, mais on dénote une légère amélioration au Québec comparée à d'autres provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique.