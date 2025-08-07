L'industrie est en train de changer en profondeur

Des transformations profondes sont en cours dans le secteur alimentaire au Québec, qui sont amplifiées par l'inflation et les tarifs douaniers de Donald Trump.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les épiceries offrant des produits en rabais.

Les défis rencontrés par les producteurs locaux sont aussi en hausse, puisqu'ils sont confrontés à des droits de douane élevés et à une complexité administrative qui affectent leur compétitivité.

Écoutez le chroniqueur François Gagnon qui traite des changements de paradigme dans l'industrie agroalimentaire, au micro de Jean-Sébastien Hammal.