Le président annonce la fabrication aux États-Unis

De nouvelles mesures économiques ont été annoncées par Donald Trump, dont un investissement de 100 milliards de dollars pour la fabrication de puces et de semi-conducteurs aux États-Unis. Des droits de douane de 100% sur les puces sont aussi prévus, impactant des entreprises comme AMD, Nvidia et Apple.

Le gouvernement américain envisage de construire 24 usines dans 12 États pour fabriquer ces puces et semi-conducteurs.

La demande en puces informatiques a augmenté dans le monde entier depuis quelques années.

Écoutez François Gagnon qui parle de cette annonce du président américain, à l'émisison de Jean-Sébastien Hammal.

