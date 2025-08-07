 Aller au contenu
Économie
Le président annonce la fabrication aux États-Unis

Puces et semi-conducteurs: Trump impose des droits de douane de 100%

le 7 août 2025 07:04

Jean-Sébastien Hammal
François Gagnon
Puces et semi-conducteurs: Trump impose des droits de douane de 100%
De nouvelles mesures économiques ont été annoncées par Donald Trump, dont un investissement de 100 milliards de dollars pour la fabrication de puces et de semi-conducteurs aux États-Unis. / LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

De nouvelles mesures économiques ont été annoncées par Donald Trump, dont un investissement de 100 milliards de dollars pour la fabrication de puces et de semi-conducteurs aux États-Unis. Des droits de douane de 100% sur les puces sont aussi prévus, impactant des entreprises comme AMD, Nvidia et Apple.

Le gouvernement américain envisage de construire 24 usines dans 12 États pour fabriquer ces puces et semi-conducteurs.

La demande en puces informatiques a augmenté dans le monde entier depuis quelques années.

Écoutez François Gagnon qui parle de cette annonce du président américain, à l'émisison de Jean-Sébastien Hammal.

Autre sujet abordé

  • Le chroniqueur économique mentionne également les effets des tarifs douaniers sur le Québec et l'Ontario, soulignant une possible contraction économique due aux taxes sur l'aluminium, l'acier et le cuivre.
