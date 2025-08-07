Elle affrontera la Japonaise Naomi Osaka

L'étoile montante du tennis canadien Victoria Mboko participera à la finale de l'Omnium Banque Nationale, jeudi soir, à Montréal.

La Torontoise âgée de 18 ans a assuré sa place en finale en vertu de sa victoire de 1-6, 7-5 et 7-6 contre la Kazakhe Elena Rybakina, mercredi soir, en demi-finale.

Écoutez Louis Jean aborder la victoire de Mboko, qui estime que son match en demi-finale a été le plus difficile de sa carrière, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

En finale, jeudi soir, Mboko affrontera la Japonaise Naomi Osaka.