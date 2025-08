Étude à l’Université de Montréal

Une étude démontre que 20% des vidéos sur TikTok, abordant la santé mentale, détiennent de l’information erronée.

L'équipe du Département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal sonne l’alarme quant à la mésinformation et la désinformation sur les réseaux sociaux et propose des solutions concrètes.

Parmi les thèmes les plus mis à mal, on compte les troubles neurodéveloppementaux, comme l’autisme et le trouble du déficit d’attention avec hyperactivité.

Écoutez le Docteur Alexandre Hudon, psychiatre et professeur adjoint à l’Université de Montréal, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Dans le cadre d'une étude, l'équipe a analysé 1000 publiées sur TikTok en anglais, en français ou en espagnol et provenant de plus de 16 pays.