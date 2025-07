Louis-Jean Cormier et la spiritualité

«Je ne savais plus ou j'étais rendu [...] J'étais un peu étourdi [...] Un ami à moi m'a initié à la méditation pleine conscience et c'est là où j'ai appris, quand même un peu en surface, la quête intérieure, on va dire ça comme ça. Et puis après j'en ai fait comme une espèce de fer de lance, on dirait que je vivais, j'aime le dire comme ça, la vie de mon père à l'envers. Mon père a été curé, prêtre catholique avant de défroquer et de faire l'amour et de faire des enfants. Je lui en serai éternellement reconnaissant de cette décision.»