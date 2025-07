Chronique L'odyssée québécoise

«Tu inscris ton code postal et là ça va te proposer des circuits thématiques. Je trouve ça super intéressant parce que des fois, on n'ose pas trop aller à la rencontre de nos fermiers. C'est un peu mystérieux ce qui se passe dans les fermes [...] Dans l'application, on peut voir l'horaire et aller faire des visites. On se rend parfois compte que notre voisin n'est pas trop loin et qu'il peut nous accueillir sur ses terres.»