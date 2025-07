10 $ par personne

«On a eu un fléau de réservations fantômes qui a crû d'année en année et ça devient de plus en plus coûteux aux exploitants. On a estimé à environ 49 000 $ par année en moyenne par établissement. Donc, il nous fallait un outil, une pénalité, puisqu'avant on avait absolument rien qu'on pouvait faire. Donc là au moins, on a une bonne avancée avec le règlement.»