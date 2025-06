Restrictions budgétaires

«Oui, on a quand même vu, dans les dernières années, des efforts budgétaires pour nos établissements scolaires. On s'en allait dans le bon sens [...] Mais présentement, là où je ne suis vraiment pas en accord avec le ministre, c'est qu'on nous demande de couper plusieurs millions, dépendamment de la grosseur des centres de services. Et oui, on doit couper du personnel, oui, on doit couper des activités parascolaires, oui, on doit couper dans les sorties culturelles...»