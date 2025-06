65% d'insatisfaction envers la CAQ

Le plus récent sondage de la firme Léger confirme l'avance du Parti québécois (PQ) et se veut une catastrophe pour la Coallition avenir Québec (CAQ) et son chef, le premier ministre François Legault.

Le PQ mène avec 30% des appuis, suivi par le Parti libéral à 28%, tandis que la CAQ chute à 17% sous la direction de François Legault, avec 65% d'insatisfaction envers son gouvernement.

Écoutez notre journaliste Louis Lacroix discuter de ces résultats et de la pression croissante sur François Legault afin qu'il quitte son poste, malgré son intention de rester pour les prochaines élections.

«On pourrait revoir le rôle de certaines personnes qui ont des dossiers porteurs de messages importants pour la CAQ. On sait qu'ils ont trois axes sur lesquels ils insistent beaucoup: santé, éducation, économie. Alors, quand on dit changer le porteur du message, ça implique que quelque part, on va devoir peut-être modifier certaines fonctions de certains individus», note Louis Lacroix.

La CAQ envisage de revoir sa stratégie de communication et des rôles clés au sein du parti pour répondre à l'insatisfaction croissante.