Suivi auprès de la petite Claire

«Il y a tout de suite un enquêteur qui a monté avec (Claire) dans l'ambulance. On va laisser cette jeune fille baliser ce qu'elle a à dire. Point à la ligne. On ne cherchera pas à l'interroger dans les premières minutes, loin de là. On va juste lui offrir des soins. On va la prendre en charge, puis on va encadrer cette personne. Il y aura éventuellement une entrevue de type non suggestive qu'on appelle avec les enfants où on les laisse verbaliser, mais il n'y aura rien qui va se faire à ce moment-là de façon intense.»