Congé sabbatique

Katia Gagnon est de retour de son voyage de 3 mois en Italie.

Elle a suivi des cours d'italien, adopté un mode de vie local, incluant la location d'appartements et la cuisine maison, afin de s'immerger le plus possible dans la culture italienne.

Elle a privilégié des séjours prolongés dans des lieux comme Rome, explorant en profondeur la culture, l'histoire, et l'art, et a particulièrement apprécié la côte amalfitaine pour ses paysages et randonnées.

