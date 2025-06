La SPCA s’attaque aux fermes

La SPCA s’attaque présentement au fléau des fermes à fourrure. Bien qu'elles ne soient pas encore illégales, plusieurs intervenants contestent la moralité de cette industrie.

Écoutez Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Ève Tremblay.

Citant des pratiques inhumaines et un déclin global de l'industrie, Me Gaillard souligne que le MAPAQ a également recommandé cette interdiction, soulignant les problèmes de bien-être animal et l'inefficacité des régulations actuelles.

Malgré ces recommandations, le gouvernement n'a pas encore agi dans ce dossier et la SPCA encourage le public à soutenir leur cause.