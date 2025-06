Il animera l'émission du midi au 98.5 cet été

«J'ai pas mis un terme à ma carrière, mais je ne veux pas travailler à temps plein, cinq jours semaine pendant 45 semaines. J'ai donné. Mais des mandats comme celui-là... Quand on me l'a proposé, au mois d'avril, je regardais mes vaches paître au loin et je me disais: "Coudon, c'est ben plate, la retraite." Il y a comme un passage à vide au mois au mois d'avril. Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit: "Let's go!"»