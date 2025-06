Entrevue avec Philippe Léger

Philippe Léger, analyste politique et doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal, a été invité à Sciences-Po Paris pour un séjour de recherche d'un an, afin de compléter sa thèse sur les politiques climatiques et les guerres culturelles.

Il discute de la différence entre le monde académique et médiatique, et exprime son intérêt pour la politique et les médias français.

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger discuter de son avenir avec Philippe Cantin, à Québec maintenant lundi.

Il continuera également à analyser la politique québécoise et canadienne pendant son séjour en France.