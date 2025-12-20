 Aller au contenu
Chronique américaine : Affaire Epstein

«Il y a toujours cette impression que l'on tente de cacher des choses»

par 98.5

le 20 décembre 2025

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Les documents publiés par le département de la justice américaine dans le cadre de l'affaire Epstein font planer énormément d'incertitude. / Jon Elswick / The Associated Press

Les documents publiés par le département de la justice américaine dans le cadre de l'affaire Epstein font planer énormément d'incertitude.

Non seulement plusieurs d'entre eux n'ont toujours pas été dévoilés, mais une partie de ceux rendus publics reste à analyser ou est caviardée. 

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Il y a plein de choses qui ont été caviardées sous trois prétextes : protéger le nom de mineurs ou de victimes, protéger des enquêtes en cours, ou protéger la sécurité nationale. Ce sont trois critères parfaitement légitimes. Mais dans les mains de quelqu'un qui  pourrait donner l'impression qu'il a gagné à cacher des choses, rien de ça ne va finir par calmer les pulsions. On aura toujours l'impression qu'on tente de nous cacher quelque chose et Trump n'est plus capable de remettre la pâte dentifrice dans le tube.»

Guillaume Lavoie

