Le président avait qualifié Poutine de fou

«Est-ce que Trump est en train d'avouer au grand public que finalement, si c'était quelqu'un d'autre à la Maison-Blanche, on serait beaucoup plus dur envers la Russie? Et comme c'est lui qui est en place et qu'il a une espèce d'affection envers Vladimir Poutine, il le protège? Si je me fie à ce qui est écrit, je ne vois pas comment on peut l'interpréter vraiment autrement.»