Ils n'ouvriront pas leurs terrasses

«Les commerçants, on veut qu'on soit accueillants, on veut avoir de belles rues, de beaux trottoirs fleuris et tout ça. Mais on veut surtout être capable d'accueillir nos clients et qu'ils aient accès à nos rues, accès à nos commerces. Là où je pense qu'il y a amélioration, c'est dans la communication. Ça prend une synergie avec les commerçants et avec la Société de développement commercial.»