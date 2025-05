Un homme schizophrène qui ne prenait plus sa médication a violemment poignardé à mort sa mère et une voisine, en plus d’en blesser gravement une autre, à Vaudreuil-Dorion l’année passée. La Couronne et la défense ont demandé jeudi matin à ce que Fabio Puglisi soit déclaré non criminellement responsable de ses gestes pour cause de troubles mentaux.

Le juge Alexandre Bien-Aimé devra rendre son verdict lundi.

