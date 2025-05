Le chef du PCQ candidat

«On nous en prend de plus en plus dans nos poches et on a l'impression qu'on n’a rien en retour. Les services de santé ne sont pas à la hauteur, les histoires de Northvolt, de SAAQClic, de Lion électrique...et France, que j'ai rencontrée au Tim Hortons, a l'impression qu'on dilapide son argent. Elle paye 30 sous de plus le litre d'essence à chaque fois qu'elle va faire le plein, comparativement partout ailleurs au Canada. Cette fille-là, elle est égorgée comme bien du monde qui nous écoute. Puis à un moment donné, faut donner de l'argent dans les poches du contribuable. Et la priorité malheureusement des autres partis, ce n’est pas ça. Le Parti québécois veut nous entraîner dans un autre référendum. »