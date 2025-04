Le match de la dernière chance

«Le seul match que le Canadien a gagné dans cette série-là, c'est quand ils ont frappé plus qu'eux. C'est quand ils ont tiré plus qu'eux. Alors, c'est tout là que ça va se passer. Si les Canadiens veulent la gagner, celle-là, il faut qu'ils soient les agresseurs. Il faut qu'ils frappent plus vite qu'eux, plus fort qu'eux et plus souvent.»