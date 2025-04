Campagne électorale 2025

«À ce moment de la campagne électorale, le ciment est pris. On essaie plus de convaincre un électeur de voter pour un ou pour un autre des partis. On essaie de pousser nos électeurs, nos supporteurs à aller voter, être motivés à aller voter. C'est ce qu'on a vu pas mal cette semaine. Et quand on regarde les projections, disons que ce serait une grande surprise.... Je sais qu'il faut être prudent. Il reste trois jours et c'est aux électeurs de décider. Mais ce serait surprenant qu'on ait un gouvernement de couleur bleue.»